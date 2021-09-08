رئيس الحكومة الليبية يزور تونس لبحث فتح الحدود

ليبيا - (أ ش أ)

أكد رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الأربعاء، أن ليبيا وتونس بحاجة إلى فتح الحدود المشتركة، مشيرا إلى أن هذه المشكلة ستحل قريبًا.

ووفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية، أعلن الدبيبة -خلال جلسة مجلس النواب المخصصة لمساءلة حكومة الوحدة الوطنية - أنه سيتوجه غدا إلى تونس ليلتقي بالرئيس قيس سعيّد للتباحث حول عدد من القضايا، أهمها فتح الحدود بين البلدين.