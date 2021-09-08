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وزير الخارجية: كل الخيارات مفتوحة بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة

09:15 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
وزير الخارجية: كل الخيارات مفتوحة بشأن التعامل مع أزمة سد النهضة

وزير الخارجية سامح شكري

وكالات

أكد وزير الخارجية سامح شكري، على أن جميع الخيارات مفتوحة فيما يخص سد النهضة الإثيوبي، موضحًا أن مصر ألزمت نفسها بالعملية التفاوضية وفعلت ذلك على مدار العشر سنوات الماضية ودعمت المفاوضات برعاية الاتحاد الإفريقي والتي هدفت لمساعدة جميع الأطراف للوصول إلى حل.

وبسؤاله، في مقابلة خاصة مع تلفزيون "بلومبرج" أذاعها الأربعاء، عما إذا كان سيفعل كل شيء للحول دون الصدام، أجاب شكري "بالتأكيد، لا يسعى أحد للصراع وقد التزمنا على مدار عشر سنوات للوصول إلى حل سلمي لهذه القضية وفق القانون الدولي وأفضل الممارسات وسنستمر في العمل حتى تظهر الإرادة السياسية لإثيوبيا في صورة اتفاق موقع".

سامح شكري سد النهضة الاتحاد الإفريقي

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