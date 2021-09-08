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طالبان تفرج عن صحفيين محتجزين بعد الاعتداء عليهم (صور وفيديو)

07:56 م الأربعاء 08 سبتمبر 2021
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كابول - (د ب ا)

قام مسلحو حركة طالبان بالاعتداء بدنيًا على صحفيين أفغانيين على الأقل يعملان لدى صحيفة محلية في كابول، وذلك على خلفية تغطية احتجاجات لناشطات.

وكتب زكي داريابي، ناشر في "إطلاعات روز" وهى صحيفة مطبوعة وتحقيقية وتحليلية، تغريدة" علامات الأسلاك والسياط واضحة على وجه ورأس اثنين من زملائنا. لقد أحضرناهما للمكتب وهما في حالة ضغف وخمول".

وقد احتجز المسلحون خمسة صحفيين يعملون بالصحيفة لفترة قصيرة في وقت سابق من اليوم في كابول.

وأظهرت الصور ومقاطع الفيديو التي نشرها داريابي كيف يتمكن الصحفيين بالكاد السير أو الحديث بعد الإفراج عنهما.

اعتداء على صحفيين طالبان أفغانستان الصحفيين الأفغان كابول

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