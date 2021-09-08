أبو الغيط يدعو إلى عدم تسييس عمل وكالة "الأونروا"

القاهرة - (د ب أ):

أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط على أهمية الحفاظ على مجالات عمل وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) ونشاطها، وإبعادها عن التسييس من أجل القيام بالمهام الإنسانية الموكلة إليها، وبواقع التفويض الأممي الممنوح لها والمنصوص عليه في قرار إنشائها.

جاء ذلك خلال استقبال أبو الغيط فيليب لازاريني" المفوض العام للوكالة ، وذلك بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة ، حسب مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة اليوم الأربعاء.

ووفق المصدر، ركز اللقاء على المُشكلات التي تواجه الوكالة والصعوبات المالية والسياسية التي تعوق عملها في الفترة الأخيرة.

وأوضح المصدر أن أبو الغيط شدد على الأهمية البالغة التي ينطوي عليها عمل الوكالة، خاصة في المرحلة الحالية التي يواجه خلالها اللاجئون الفلسطينيون في مناطق عمل الأونروا الخمس صعوبات كبيرة جراء جائحة كورونا وتبعاتها الاقتصادية والاجتماعية الخطيرة.

واستمع أبو الغيط لشرحٍ مُفصل من المفوض العام "لازاريني" حول الأوضاع المالية للوكالة في المرحلة الحالية، وما تُعانيه من عجزٍ مالي بلغ 100 مليون دولار، فضلاً عما تتعرض له الوكالة من ضغوط سياسية من بعض الجهات.