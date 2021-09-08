شكري يؤكد استمرار مساندة مصر لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان

القاهرة - (أ ش أ):

أكد وزير الخارجية سامح شكري، استمرار مساندة مصر لتنفيذ استحقاقات اتفاق السلام المُنشط في جنوب السودان.

جاء ذلك خلال استقبال الوزير اليوم الأربعاء لبياتريس خميسا واني وزيرة الخارجية والتعاون الدولي لجنوب السودان، بمقر وزارة الخارجية.

وصرّح المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير أحمد حافظ، بأن الوزير أشار أيضا إلى أن مصر تواصل تقديم شتى أنواع الدعم لجنوب لسودان في ظل التحديات العديدة التي يواجهها ارتباطاً بتداعيات جائحة (كورونا) والفيضانات التي تشهدها البلاد، إلى جانب التزام مصر بمواصلة جهود بناء الكوادر الجنوب سودانية في شتى المجالات.

وقال ان الوزيرة الجنوب سودانية أعربت عن تقديرها للدور المصري المقدر لدعم جنوب السودان في شتى المجالات.

وأوضح أن اللقاء تناول العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين والموضوعات المطروحة على الساحتين الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك لدى الجانبين، وأشار إلى أن الوزيرين أكدا خلال المقابلة على خصوصية العلاقات الأخوية بين مصر وجنوب السودان وعلى أهمية مواصلة الجهود الجارية لتحقيق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين بما يحقق المنفعة المشتركة، وبما يجعلهما نموذجاً يُحتذى به لتحقيق الشراكة التنموية الشاملة والتكامل الاقتصادي بين دول حوض النيل، وذلك تنفيذاً لرؤية رئيسيّ البلدين في هذا الشأن.