الدبيبة: لن نسمح بعرقلة زيادة انتاج النفط الليبي
طرابلس - (د ب ا)
صرح رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد الدبيبة اليوم الأحد بأنه لن يتم السماح بعرقلة زيادة انتاج نفط البلاد.
جاء ذلك خلال اجتماع الدبيبة بديوان مجلس الوزراء بشأن متابعة شؤون وزارة النفط والغازبحضور وزير النفط والغاز محمد عون.
وأكد الدبيبة على أهمية استقرار القطاع، والعمل على زيادة الإنتاج، قائلا بالخصوص: "لن نسمح لأي عراقيل إدارية أو فنية تقف أمام تحقيق ذلك".
وقال رئيس الحكومة إن قطاع النفط يهم كل أبناء الشعب الليبي، وأي إجراءات فيه سواء كانت إدارية أو فنية تتطلب الحكمة.
وكان وزير النفط قد أصدر قرارا في الشهر الماضي بتنحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة النفط "مصطفى صنع الله" عن منصبه، وإحالته للتحقيق، الأمر الذي رفضه الأخير.
ووفقا لرسالة اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء ،سافر صنع الله، في السنوات السبع الماضية، للخارج في رحلة عمل بدون الحصول على الموافقات الضرورية.
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