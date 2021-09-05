بولندا: مهاجرون عالقون على الحدود لأسابيع وسط صراع مع بيلاروسيا

وارسو - (د ب أ)

أعلن حرس الحدود في بولندا اليوم الأحد أن مجموعة من المهاجرين عالقين على الحدود البولندية مع بيلاروسيا يقيمون في مخيم هناك على مدى الأسابيع الأربعة الماضية، وسط خلاف مستمر بين البلدين الجارين بشأن الهجرة والعقوبات.

وقال مسؤولون بولنديون على موقع تويتر إن ما يتراوح بين 24 و30 مهاجرًا يقيمون في مخيم بالقرب من قرية أوسنارز جورني ويتم تزويدهم بالسلع باستمرار من جانب قوات الأمن البيلاروسية. وأضاف المسؤولون أنهم يشحنون هواتف المجموعة بمولدات كهربائية. ونشر حرس الحدود مقطع فيديو يظهر رجالاً أمام خيمة.

ولا يمكن التحقق من المعلومات بشكل مستقل، لأن بولندا لا تسمح للصحفيين وعمال الإغاثة بالاقتراب من المهاجرين.

وأثار مصير هؤلاء المهاجرين، الذين لم تسمح لهم بولندا بدخول البلاد، جدلاً شديدًا بين الشعب البولندي.

وكان الرئيس البولندي أندريه دودا قد أعلن يوم الخميس الماضي حالة الطوارئ في المنطقة الحدودية مع بيلاروسيا بسبب المهاجرين الذين يحاولون دخول الاتحاد الأوروبي بشكل غير قانوني من بيلاروسيا.