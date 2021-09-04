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السفير البحريني في تل أبيب يوجه رسالة للحكومة والشعب الإسرائيلي

10:28 ص السبت 04 سبتمبر 2021
السفير البحريني في تل أبيب يوجه رسالة للحكومة والشعب الإسرائيلي

السفير البحريني خالد الجلاهمة

وكالات:

وجه السفير البحريني خالد الجلاهمة رسالة شكر للحكومة والشعب الإسرائيلي على حفاوة الاستقبال التي حظي بها.

وأشاد الجلاهمة في كلمة مصورة نشرتها صفحة إسرائيل بالعربية التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية عبر تويتر، بـ"حفاوة الاستقبال" التي حظي بها منذ قدومه إلى إسرائيل.

وأكد السفير البحريني لدى إسرائيل أنه سيعمل على تعزيز العلاقات والتعاون الثنائي بين بلاده وإسرائيل.

والحلاهمة أول سفير للبحرين لدى إسرائيل بعد توقيع اتفاقية سلام بين الدولتين في سبتمبر من عام 2020 في البيت الأبيض. ورابع سفير عربي في تل أبيب بعد سفراء مصر والأردن والإمارات.

وشغل الجلاهمة منصب مدير إدارة العمليات في وزارة الخارجية البحرينية منذ عام 2017، ونائب سفير البحرين في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 2009 و2013.

السفير البحريني في تل أبيب خالد الجلاهمة إسرائيل وزارة الخارجية الإسرائيلية

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