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طالبان تكشف حقيقة منع خروج المرأة وحرمانها من التعليم

06:58 م الجمعة 03 سبتمبر 2021
طالبان تكشف حقيقة منع خروج المرأة وحرمانها من التعليم

حركة طالبان

وكالات:

نفى محمد نعيم عضو المكتب السياسي لحركة طالبان والمتحدث باسم المكتب، ما يتردد بشأن منع خروج المرأة للعمل في أفغانستان.

وقال في مقابلة مع برنامج "بلاقيود" على قناة "BBC"؛ إن الحركة لم تمنع الفتيات من الذهاب للتعليم، ولم تمنع المرأة من الخروج على شاشات التلفاز.

وفي تصريحات إعلامية سابقة، قال نعيم؛ إن حركته ملتزمة بحقوق المرأة وحقوق الإنسان والأقليات، وأكدت حرصها على تعليم المرأة الأفغانية، وحقها في العمل، ولكن ذلك كله يجب أن يكون وفق الضوابط الشرعية.

وخلال مقابلته مع "BBC"، شدد نعيم على أنهم لن يسمحوا بوجود قوات أجنبية في بلادهم، وعدم حاجتهم لها، مؤكدا في ذات الوقت رغبتهم في إقامة روابط مع جميع دول العالم على أسس المجتمع الدولي.

وأعرب عضو المكتب السياسي لحركة طالبان، عن رغبتهم في حل المشاكل مع منطقة بانشير بالحوار دون اللجوء للقوة.

حركة طالبان المرأة التعليم أفغانستان

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