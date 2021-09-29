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اليابان: تراجع عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا

08:21 ص الأربعاء 29 سبتمبر 2021
اليابان: تراجع عدد الحالات الحرجة المصابة بكورونا

أرشيفية

طوكيو - أ ش أ:

أفادت وزارة الصحة اليابانية، بأن عدد مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) الذين يستخدمون أجهزة التنفس الصناعي أو الذين يتواجدون في العناية المركزة، انخفض إلى أقل من ألف حالة لأول مرة منذ الخامس من أغسطس الماضي.

وأضافت الوزارة -وفق ما أوردته هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الأربعاء- أن عدد الحالات الحرجة يبلغ حاليا 998 حالة، وهو أقل بمقدار 64 شخصا عن اليوم السابق عليه.

وكان رئيس الوزراء اليابانى، يوشيهيدى سوجا، قد أعلن أمس أن حكومته ستنهى هذا الأسبوع حالة الطوارئ المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا المستجد فى طوكيو و18 محافظة أخرى، بالإضافة إلى وقف شبه حالة الطوارئ في مناطق أخرى انخفضت فيها نسب الإصابات الجديدة بالمرض.

وستكون هذه هي المرة الأولى منذ 4 أبريل الماضي التي لا يخضع فيها أي جزء من اليابان لحالة الطوارئ لـ كوفيد-19 أو شبه حالة الطوارئ.​

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