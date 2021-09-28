قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس
فلسطين - (أ ش أ)
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب خلال تواجدهم في محيط باب العامود ودققت في هوياتهم، قبل أن تعتقل ثلاثة منهم.
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