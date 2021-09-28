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قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

10:01 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين قرب باب العامود بالقدس

قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 3 فلسطينيين


فلسطين - (أ ش أ)

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، 3 فلسطينيين من محيط باب العامود، بالقدس المحتلة.
وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال اعتدت على عدد من الشبان بالضرب خلال تواجدهم في محيط باب العامود ودققت في هوياتهم، قبل أن تعتقل ثلاثة منهم.

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الاحتلال الاسرائيلي اعتقال الفلسطينيين باب العامود

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