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رئيس حكومة ليبيا وقائد أفريكوم يبحثان ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب

04:41 م الثلاثاء 28 سبتمبر 2021
رئيس حكومة ليبيا وقائد أفريكوم يبحثان ملفي المرتزقة ومكافحة الإرهاب

عبد الحميد الدبيبة

طرابلس- (د ب أ):

التقى رئيس حكومة الوحدة الوطنية وزير الدفاع في ليبيا عبدالحميد الدبيبة، الثلاثاء، مع قائد القيادة العسكرية الأمريكية في أفريقيا "افريكوم" الجنرال ستيفين تاونسند بطرابلس، بحضور سفير ومبعوث الولايات المتحدة الخاص لدى ليبيا ريتشارد نورلاند.

وبحسب مكتب الدبيبة الإعلامي، بحث الجانبان تنسيق جهود مكافحة الإرهاب بالجنوب الليبي، وملف إخراج المرتزقة ووجود قوات أجنبية في الجنوب، والجهود المبذولة مع الدول الحدودية حيال هذا الشأن.

ووفق البيان، تم الاتفاق على مواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك بين دولة ليبيا والولايات المتحدة الأمريكية فيما يخدم استقرار وأمن المنطقة.

حكومة ليبيا عبدالحميد الدبيبة ستيفين تاونسند افريكوم ريتشارد نورلاند المرتزقة الإرهاب

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