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مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

12:01 م الأحد 26 سبتمبر 2021
مليون دولار خسائر يومية جراء إغلاق خط أنابيب النفط شرق السودان

ارشيفية

الخرطوم- (د ب أ):

كشفت شركة خطوط نقل خام النفط التابعة لوزارة الطاقة والنفط السودانية، الأحد، عن تعرّض ميناء بشائر لخسائر مالية فادحة قدّرها نحو 100 ألف برميل يوميا ، من إنتاج نفط دولة جنوب السودان.

ونقل موقع "السودان ناو" الإخباري عن مدير الشركة محمد عبدالرحيم قوله، إنّ خسارة الشركة تقدّر بنحو مليون دولار في اليوم، وهي نظير تكرير ونقل النفط الخام، بجانب ربح سنوي يبلغ300 مليون دولار في العام.

وكان المجلس الأعلى لنظارات البجا والعموديات المستقلة أعلن عن اتخاذه خطوات تصعيدية جديدة تعمق من الأزمة في شرق السودان حيث جرى إغلاق أنابيب النفط ومحطة للسكة الحديد.

ويزور وفد سوداني رفيع المستوى برئاسة الفريق شمس الدين الكباشي عضو مجلس السيادة، اليوم، شرق السودان للالتقاء بقيادات الشرق في كل من بورتسودان وكسلا بهدف التوصل إلى حلول ناجزة، في ظل ما تشهده ولايات شرق البلاد من تصاعد للاحتجاجات.

شركة خطوط نقل خام النفط وزارة الطاقة والنفط السودانية الخرطوم السودان

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