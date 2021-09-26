البر الرئيسي الصيني يسجل 29 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 9 منها محلية

بكين - (د ب أ):

أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 29 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن تسعة من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 20 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 96015 حالة، بينهم 1013 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 90366 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 14 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، 12 حالة وافدة من خارج البر الرئيسي الصيني. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.