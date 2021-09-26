10 شرطيات من أصول أفريقية ترفعن دعوى ضد شرطة واشنطن بسبب تمييز مزعوم

واشنطن - (د ب أ)

رفعت عشر شرطيات من أصول أفريقية دعوى جماعية ضد إدارة شرطة العاصمة الأمريكية واشنطن، الأربعاء، بدعوى أنهن تعرضن للتمييز.

وأفاد موقع أكسيوس الإخبارى الأمريكى بأن الشرطيات أبلغن بتعرضهن لثقافة التمييز على أساس عنصري وجنسي، والعمل في بيئة غير مواتية، وتعرضهن للانتقام عندما يشتكين.

وقالت الشرطيات إن تلك المشكلات استمرت لأكثر من عقدين فى ظل العمل تحت قيادة ما لا يقل عن ثلاثة من قادة الشرطة.

وتسعى الشرطيات للحصول على 100 مليون دولار كتعويضات.