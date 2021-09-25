وصول أول شحنة من المازوت الإيراني إلى عكار اللبنانية

بيروت- (د ب أ):

وصل أحد الصهاريج التابعة لشركة الإمانة للمحروقات في لبنان صباح االسبت إلى محافظة عكار شمالي البلاد لتسليم مادة المازوت الإيراني لعدد من أفران المنطقة في بلدات الحيصا، والتليل، ةشربيلا، وعكار العتيقة.

وذكرت "الوكالة الوطنية للإعلام"، السبت، أن ذلك جاء وسط ترحيب أصحاب هذه المؤسسات والأهالي.

ووفق الوكالة، يعتبر صهريج المازوت الذي حمل 18500 لتر هو الأول الذي يدخل إلى محافظة عكار ويفرغ حمولته في الأفران.

وأشارت إلى أن عمليات شحن المازوت ستستكمل تباعا خلال الأيام المقبلة لتسليم هذه المادة إلى المؤسسات المختلفة، لاسيما المؤسسات الصحية والانسانية، إضافة إلى آبار المياه التابعة للبلديات وإلى أصحاب مولدات الاشتراكات الكهربائية لمساعدتهم على مواصلة العمل بعد الشح الكبير الحاصل في الأسواق بمادة المازوت .

وكان حسن نصر الله، الأمين العام لحزب الله، أعلن استقدام وقود من إيران، إلى لبنان التي تعاني نقصا حادا في الوقود وهو ما أثار غضب مناهضي إيران في البلاد.

وقال رئيس الحكومة اللبنانية السابق سعد الحريري إن "سفن الدعم الإيرانية ستحمل معها إلى اللبنانيين مخاطر وعقوبات إضافية على شاكلة العقوبات التي تخضع لها فنزويلا ودول أخرى".

تجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة تفرض عقوبات على مبيعات النفط الإيراني.