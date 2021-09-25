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قتيل على الأقل في انفجار استهدف قافلة لطالبان شرق أفغانستان

11:20 ص السبت 25 سبتمبر 2021
قتيل على الأقل في انفجار استهدف قافلة لطالبان شرق أفغانستان

حركة طالبان

إسلام آباد - (د ب أ):

ذكر مسؤولون محليون وشهود عيان أن شخصا واحدا على الأقل، قتل، وأصيب 7 آخرون، في انفجار بولاية "ننكرهار" شرق أفغانستان، استهدف قافلة تابعة لحركة طالبان، السبت.

ووقع الانفجار، في مدينة جلال آباد، عاصمة ولاية "ننكرهار"، في الساعة الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي(03:30 بتوقيت جرينتش)، طبقا لما ذكره متحدث باسم طالبان بالولاية لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، بدون الكشف عن المزيد من التفاصيل.

وذكر مصدر بالمستشفى بولاية "ننكرهار" أنه تم نقل القتيل من حركة طالبان و7 أشخاص مصابين، من بينهم 4 مدنيون، إلى المستشفى.

ونقل شهود عيان عن وسائل إعلام محلية قولها إن الانفجار، ناجم عن قنبلة، كانت مخبئة بجانب الطريق وانفجرت، عندما مرت قافلة من مقاتلي طالبان من المنطقة.

يذكر أن عمليات القتل المستهدفة والانفجارات ارتفعت ، بولاية "ننكرهار"، التي كانت في السابق، معقلا لتنظيم "داعش"، منذ أن سيطرت طالبان على أفغانستان، في منتصف أغسطس الماضي.

وأعلنت داعش المسؤولية عن البعض من الهجمات الأخيرة.

يذكر أن طالبان وداعش خاضتا قتالا ضد بعضهما البعض في السابق.

وأعلن مسؤول بارز من طالبان، مؤخرا أن تنظيم داعش لا يشكل تهديدا في أفغانستان وأن طالبان لديها الإمكانية لاحتواء التنظيم .

حركة طالبان أفغانستان انفجار

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