الخزانة الأمريكية تصدر تراخيص جديدة لمساعدة طالبان برغم العقوبات

واشنطن - (د ب أ):

قالت وزارة الخزانة اليوم الجمعة إنها أصدرت تراخيص تسمح للحكومة الأمريكية ومنظمات غير حكومية ومنظمات دولية كالأمم المتحدة بالدخول في معاملات مع حركة طالبان أو شبكة حقاني لتوفير مساعدة إنسانية، على الرغم من العقوبات الأمريكية المفروضة على الجماعتين المسلحتين.

ووفقا لموقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، قالت الوزارة في بيان إن "وزارة الخزانة تظل ملتزمة بضمان أن العقوبات الأمريكية لا تقيد قدرة المدنيين في أفغانستان على تلقي مساعدة إنسانية من حكومة الولايات المتحدة والمجتمع الدولي".

وأضافت مديرة مكتب الرقابة على الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة أندريا إم جاكي في بيان أن الخطوة "سوف تسهم في تسهيل تدفق الموارد المهمة، مثل السلع الزراعية والأدوية وإمدادات ضرورية أخرى، لأناس هم في أمس الحاجة إليها، بينما تلتزم وتطبق عقوباتنا".

ووفقا للأمم المتحدة، عرضت طالبان أكثر من مليون طفل لخطر جوع حاد، ويواجه 14 مليون شخص خطر "الجوع الحاد" في أفغانستان.

وتحذر منظمة الصحة العالمية من أن نظام الرعاية الصحية في أفغانستان "على شفا الانهيار".