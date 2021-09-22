البرهان: لا تستطيع أي جهة إبعاد القوات المسلحة عن المشهد في السودان

الخرطوم - (د ب أ):

أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، اليوم الأربعاء عدم استطاعة أي جهة إبعاد القوات المسلحة والدعم السريع والشرطة عن المشهد.

وقال البرهان ، خلال مخاطبته فعاليات تخريج دورة القوات الخاصة بأحد المعسكرات اليوم ، إن "المحاولة الانقلابية تم إجهاضها من قبل القوات المسلحة"، مشيراً إلى أنه كان الممكن أن يستمر إطلاق النار حتى الآن لولا حكمة القوات المسلحة.

وأضاف: "نقول للسياسيين نحن من أجهضنا المحاولة الانقلابية ما فيه جهة ثانية أجهضتها". متابعا: "نحن على قناعة بهذا التحول، لا أحد لديه الرغبة في الاستيلاء على السلطة".

بدوره ، أشاد الفريق أول محمد حمدان دقلو النائب الأول لرئيس مجلس السيادة بالقوات النظامية التي بذلت جهودا مقدرة من أجل حماية الشعب والأرض والتي تكسرت أمامها كل محاولات المتربصين الذين يسعون ليل نهار إلى خلق الفتن والمكائد لزعزعة استقرار البلاد.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية (سونا) عن دقلو قوله إن هذه المرحلة تعتبر مرحلة مفصلية في تاريخ التغيير للسودان، مثمنا دور القوات النظامية التي قامت بافشال المحاولة الانقلابية التي جرت أمس وتم القبض على المجموعة التي قامت بذلك دون خسائر.

وأشار إلى أنها ليست المحاولة الأولى في الفترة الانتقالية التي تصدت لها القوات النظامية، مضيفا أن "سبب محاولة الانقلابات المتكررة هم السياسيون الذين أهملوا المواطن في معاشه وخدماته الاساسية وانشغلوا بالصراع على الكراسي وتقسيم المناصب مما خلق حالة من عدم الرضا وسط المواطنين مما اضطر الكثير منهم إلى الهجرة خارج البلاد وبيع بعض ممتلكاتهم لمجابهة الحياة".

وأكد دقلو أنهم منذ تغيير النظام لم يبخلوا بشئ من أجل مصلحة الشعب واستقرار البلاد تنفيذاً للعهد بالحفاظ على الفترة الانتقالية وتحقيق شعارات الثورة.