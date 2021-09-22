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وزارة النقل السودانية: خسائر فادحة لإغلاق الموانئ

11:20 ص الأربعاء 22 سبتمبر 2021
وزارة النقل السودانية: خسائر فادحة لإغلاق الموانئ

السودان

الخرطوم - (د ب أ):

كشفت وزارة النقل السودانية عن أن إجمالي الخسائر المادية جراء تعطيل موانئ بورتسودان لأربعة أيام فقط نتيجة إغلاق الشرق بلغت مليونين و912 ألفا و547 جنيها سودانياً.

وأكدت الوزارة ، في بيان أورده موقع "باج نيوز" السوداني اليوم الأربعاء ، رفضها لإغلاق ميناء بورتسودان واقحام مصالح الدولة كلها في الصراع القائم الآن و الإضرار بمصالح المواطنين و إيقاف إيرادات وزارة المالية.

ولفتت إلى تأثر الموانئ السودانية بالأحداث السياسية و المطالب الأخيرة تأثراً بالغاً، حيث تم إغلاق كل من الموانئ المتعددة في بورتسودان و سواكن.

ودعت الوزارة كل من يملكون مطالب تخص أقاليمهم أو مناطقهم، أن يتقدموا بها للحكومة التي يجب أن تحلها حلاً سياسياً يضمن الأمن والاستقرار والسلام، و ألا يتعرضوا أو يهددوا بتعطيل قطاع النقل في البلاد.

وأعلنت القوات المسلحة السودانية رسميا أمس الثلاثاء إحباط محاولة انقلابية واعتقال جميع المتورطين فيها .

وزارة النقل السودانية السودان موانئ بورتسودان

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