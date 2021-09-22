وزراء خارجية أمريكا واليابان وكوريا الجنوبية يجتمعون في نيويورك

طوكيو - (د ب أ):

يجتمع اليوم الأربعاء، وزراء خارجية الولايات المتحدة واليابان وكوريا الجنوبية، في نيويورك، لتسليط الضوء على التزامهم بتعزيز السلام في المنطقة، في أعقاب سلسلة من التجارب الصاروخية، التي أجرتها كوريا الشمالية، طبقا لما ذكره مسؤول بارز بوزارة الخارجية الأمريكية، حسب صحيفة "جابان تايمز" اليابانية اليوم.

وكان وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن ونظيراه الياباني، توشيميتسو موتيجي والكوري الجنوبي، تشونج ايوي يونج، قد اجتمعوا آخر مرة، شخصيا، في مايو الماضي، على هامش، اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع، في لندن، عندما تمت دعوة سول كضيف.

وقال المسؤول أمام مؤتمر عن بعد إن الاجتماع القادم "توقيته مناسب" لتوحيد وجهات النظر، بين الدول الثلاث، بعد التجربتين الصاروخيتين اللتين أجرتهما كوريا الشمالية الأسبوع الماضي، وذلك في إشارة إلى الصاروخين الباليستيين، اللذين سقطا في المنطقة الاقتصادية الخالصة اليابانية في 15 سبتمبر الجاري.

ورحب المسؤول بتلك الاجتماعات قائلة "إيقاع هذه الاجتماعات، آخذ في التزايد" مشيرا إلى أن تلك الاجتماع تثبت أنها "آلية فعالة للغاية، لتبادل وجهات النظر، فيما يتعلق بالمواقف" ليس فقط في التعامل مع كوريا الشمالية، لكن أيضا فيما يتعلق بالتحديات في منطقة المحيطين "الهندي الهادئ"، حيث تصبح الصين أكثر عدوانية .

وتؤكد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن أهمية التعاون الثلاثي، في وقت، مازالت فيه العلاقة بين اليابان وكوريا الجنوبية تشهد توترا بسبب تاريخ الحرب وخلافات أخرى.