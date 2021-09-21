بايدن: أنهينا 20 عامًا من الحرب في أفغانستان

الولايات المتحدة - (أ ش أ)

أكد الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم الثلاثاء، أن حل الدولتين هو الطريقة الأفضل لحل الأزمة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، موضحا أن الوصول لهذا الحل أمر بعيد في الوقت الراهن.

وقال بايدن في كلمته أمام الدورة الـ76 من أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة : "علينا أن نسعى إلى مستقبل فيه أمن وسلام لكافة الشعوب في الشرق الأوسط. نحن نعتقد أن حل الدولتين أفضل طريقة لضمان مستقبل إسرائيل كدولة يهودية ديمقراطية تعيش إلى جانب دولة فلسطينية قابلة للحياة" "إلا أننا هذا الامر بعيد في الوقت الراهن، لكن علينا ألا نستسلم"، حسبما أوردت صحيفة /نيويورك تايمز/ الأمريكية.

وعلى صعيد آخر، قال الرئيس الأمريكي إن بلاده أنهت 20 عاما من التواجد العسكري في أفغانستان إلا أنها بدأت فتح صفحة جديدة من الدبلوماسية.

وتابع بايدن "لقد أعطيت الأولوية لأهمية إقامة التحالفات الأمنية والشراكات بالإضافة إلى تحالفنا المقدس مع الناتو"، مشددا "نعمل على تفكيك الشبكات الإرهابية ومكافحة تهديداتها عبر كافة الأدوات المتاحة لنا".

وأضاف "أن الولايات المتحدة ستدافع بالقيم والقوة عن الحلفاء ولكن لن نسعى إلى حرب باردة جديدة"، منوها "نقوم بتحديث البنية التحتية ضد الهجمات السيبرانية".

وحول جائحة (كورونا) قال بايدن إن "القوة العسكرية لم تحم العالم ضد جائحة "كوفيد-19" ونحتاج للتحرك بأسرع وقت ممكن لإنقاذ الأرواح".