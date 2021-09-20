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بولندا تتهم بيلاروسيا بتدبير اقتحام منظم للحدود بعد العثور على ٤ قتلى

05:34 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
بولندا تتهم بيلاروسيا بتدبير اقتحام منظم للحدود بعد العثور على ٤ قتلى

بولندا

وارسو - (د ب أ)

انتقدت بولندا جارتها بيلاروسيا بشدة اليوم الاثنين بعد العثور على أربعة أشخاص قتلى، وهم على ما يبدو لاجئون كانوا يحاولون الوصول إلى بولندا من بيلاروس، واتهمت مينسك بتدبير "اقتحام منظم" لحدودها.

وقال رئيس الوزراء البولندي ماتيوس مورافيسكي لوكالة الأنباء البولندية إن بلاده لن تسمح بأن يتم ترهيبها ولن تستسلم.

وتحملت بولندا مؤخرا وطأة الانتقام البيلاروسي الموجه ضد الاتحاد الأوروبي والرد على العقوبات التي فرضها على مينسك، حيث تقول العديد من الدول الغربية إن الانتخابات التي أجريت في العام الماضي تعرضت للتزوير لإبقاء الرئيس ألكسندر لوكاشينكو في السلطة.

وقد أمر مورافيسكي بنشر 500 جندي بالإضافة إلى معدات على الحدود الشرقية لبلاده، وهي جزء من الحدود الشرقية للاتحاد الأوروبي.

بولندا بيلاروسيا ماتيوس مورافيسكي اقتحام حدود بولندا

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