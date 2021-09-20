الخارجية الروسية: موسكو على علم باستعدادات أوكرانيا العسكرية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو على علم باستعدادات أوكرانيا العسكرية، معربة عن أملها في أن يسود العقل في كييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) "إن كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار في تخطيطنا العسكري، ونأمل مع ذلك أن يسود العقل في كييف وأن السيناريو العسكري، بما في ذلك سيناريو دونباس، لن يصل".

وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بأي شيء مع القيادة الأوكرانية الحالية ولا يمكن استبعاد أي شيء، واصفا الانسحاب المحتمل لأوكرانيا من اتفاقيات مينسك بأنه "طريق مسدود"، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتفاقمه، مشيرا إلى أن استعراض أوكرانيا للقوى العسكرية، وخاصة تلقي مثل هذا الدعم الهائل من الخارج، لا يساهم في حل سلمي للصراع في الجنوب الشرقي.

وكان قد انطلق في وقت سابق من اليوم التمرين الأوكراني - الأمريكي المشترك "رابيد ترايدنت 2021"، وسيشارك فيه ستة آلاف جندي من 15 دولة. الغرض الرئيسي من المناورات هو التحضير للعمل المشترك كجزء من قوة متعددة الجنسيات خلال عمليات التحالف.