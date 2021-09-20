Masrawy logo white

الخارجية الروسية: موسكو على علم باستعدادات أوكرانيا العسكرية

05:21 م الإثنين 20 سبتمبر 2021
الخارجية الروسية: موسكو على علم باستعدادات أوكرانيا العسكرية

وزارة الخارجية الروسية

موسكو - (أ ش أ):

أكدت الخارجية الروسية، اليوم الاثنين، أن موسكو على علم باستعدادات أوكرانيا العسكرية، معربة عن أملها في أن يسود العقل في كييف.

وقال نائب وزير الخارجية الروسي أندريه رودنكو، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الروسية (سبوتنيك) "إن كل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار في تخطيطنا العسكري، ونأمل مع ذلك أن يسود العقل في كييف وأن السيناريو العسكري، بما في ذلك سيناريو دونباس، لن يصل".

وأضاف أنه من الصعب التنبؤ بأي شيء مع القيادة الأوكرانية الحالية ولا يمكن استبعاد أي شيء، واصفا الانسحاب المحتمل لأوكرانيا من اتفاقيات مينسك بأنه "طريق مسدود"، الأمر الذي سيؤدي إلى إطالة أمد النزاع وتفاقمه، مشيرا إلى أن استعراض أوكرانيا للقوى العسكرية، وخاصة تلقي مثل هذا الدعم الهائل من الخارج، لا يساهم في حل سلمي للصراع في الجنوب الشرقي.

وكان قد انطلق في وقت سابق من اليوم التمرين الأوكراني - الأمريكي المشترك "رابيد ترايدنت 2021"، وسيشارك فيه ستة آلاف جندي من 15 دولة. الغرض الرئيسي من المناورات هو التحضير للعمل المشترك كجزء من قوة متعددة الجنسيات خلال عمليات التحالف.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الروسية روسيا موسكو أوكرانيا

الخبر التالى:

المراقبون والمعارضة في روسيا يطالبان بإبطال نتائج التصويت الإلكتروني

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
653

إصابات اليوم

19

وفيات اليوم

511

متعافون اليوم

296929

إجمالي الإصابات

16970

إجمالي الوفيات

250304

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

خدمة الاشعارات

تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

اشترك لاحقا