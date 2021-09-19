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إيران تعلن استعدادها لتزويد لبنان بالوقود

06:15 م الأحد 19 سبتمبر 2021
إيران تعلن استعدادها لتزويد لبنان بالوقود

الوقود

طهران - (بي بي سي)

قالت الحكومة الإيرانية إنها مستعدة لتزويد لبنان بالوقود في حال طلبت حكومته ذلك، في تصريحات تأتي بعد أيام من دخول شحنة مازوت إيرانية الى الأراضي اللبنانية، استقدمها حزب الله المقرّب من الجمهورية الإسلامية.

ودخلت الخميس عشرات الصهاريج المحملة بالمازوت المستقدم من الجمهورية الإسلامية، الى لبنان برّا عبر الحدود مع سوريا، بعد وصول الشحنة على متن ناقلة نفط الى ميناء بانياس.

وجاءت خطوة حزب الله الذي أكد أن شحنات إضافية ستصل تباعا في الفترة المقبلة، في خضم أزمة محروقات حادة تعاني منها البلاد في ظل تراجع القدرة المالية على الاستيراد وسط انهيار اقتصادي متسارع.

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