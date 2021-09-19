شكري لنظيره الإسرائيلي: يجب إحياء مسار تفاوضي مع الفلسطينيين

كتب- مصراوي:

جرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالًا هاتفيًا الأحد مع نظيره الإسرائيلي يائير لابيد.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في بيان، الأحد، بأن الوزير شكري أكد خلال الاتصال ضرورة إحياء مسار تفاوضي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وخلق أُفق سياسي بالتوازي مع مناخ مستقر يضمن ذلك، وعلى نحو يُرسخ ركائز الاستقرار في المنطقة ويُجنبها موجات التصعيد والتوتر، مضيفا أن مصر مُستمرة في جهودها الحثيثة في هذا الشأن.

كما تطرق الاتصال الهاتفي إلى الجهود المبذولة في إطار إعادة الإعمار وتقديم المُساعدات والدعم التنموي لسائر الأراضي الفلسطينية المُحتلة بالتنسيق مع السُلطة الوطنية الفلسطينية، وما يتطلبه ذلك من تنسيق الجهود تخفيفًا عن كاهل الشعب الفلسطيني الشقيق.