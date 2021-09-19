غدا.. واشنطن تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

واشنطن - (أ ش أ):

تشارك بوني جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري.

وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة- في تصريح، السبت: إن جينكينز ستنضم خلال هذا المؤتمر العام إلى وزيرة الطاقة جينيفر جرانهوم، والتي ستقود وفد الولايات المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة.

وأضاف المتحدث أن جينكينز ستلقي كلمة خلال المؤتمر الذي سيعقد على هامش أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم للمتحدة بشأن المعاهدة الشاملة لحظر اختبارات الصواريخ النووية يوم 23 سبتمبر الجاري.

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