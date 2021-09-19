Masrawy logo white

غدا.. واشنطن تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

06:30 ص الأحد 19 سبتمبر 2021
غدا.. واشنطن تشارك في مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وزارة الخارجية الأمريكية

واشنطن - (أ ش أ):
تشارك بوني جينكينز وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية لشئون الحد من الأسلحة والأمن الدولي، في المؤتمر العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يومي 20 و 21 سبتمبر الجاري.
وقال نيد برايس المتحدث باسم الوزارة- في تصريح، السبت: إن جينكينز ستنضم خلال هذا المؤتمر العام إلى وزيرة الطاقة جينيفر جرانهوم، والتي ستقود وفد الولايات المتحدة في اجتماعات الجمعية العامة.
وأضاف المتحدث أن جينكينز ستلقي كلمة خلال المؤتمر الذي سيعقد على هامش أسبوع اجتماعات الجمعية العامة للأمم للمتحدة بشأن المعاهدة الشاملة لحظر اختبارات الصواريخ النووية يوم 23 سبتمبر الجاري.

هذا المحتوى من

وزارة الخارجية الأمريكية واشنطن مؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية

الخبر التالى:

52 إصابة جديدة بفيروس كورونا في موريتانيا والإجمالي 35373

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
637

إصابات اليوم

16

وفيات اليوم

711

متعافون اليوم

296276

إجمالي الإصابات

16951

إجمالي الوفيات

249793

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -العربية: القبض على الأسيرين الفلسطينيين الفارين من سجن جلبوع فى جنين

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا