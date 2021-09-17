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لقاء ودي بين محمد بن سلمان وأمير قطر (صورة)

06:22 م الجمعة 17 سبتمبر 2021
لقاء ودي بين محمد بن سلمان وأمير قطر (صورة)

محمد بن سلمان

وكالات:

نشر بدر العساكر، مدير مكتب ولي العهد السعودي، صورة تجمع الأمير محمد بن سلمان، وأمير قطر تميم بن حمد، ومستشار الأمن الوطني في الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان في البحر الأحمر.

وكتب العساكر، في تغريدة على "تويتر"، اليوم الجمعة "لقاء ودي أخوي بالبحر الالأحمريجمع سمو سيدي الأمير محمد بن سلمان وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، ومستشار الأمن الوطني في دولة الإمارات الشيخ طحنون بن زايد آل نهيان".

وكان ولي العهد السعودي، استقبل في أغسطس الماضي، رسالة من وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في قصر نيوم.

وقالت وزارة الخارجية السعودية، إن "الأمير محمد بن سلمان رحب بالشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، فيما نقل وزير الخارجية القطري تحيات أمير قطر، تميم بن حمد آل ثاني، للعاهل السعودي، الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولولي العهد، كما حمله بن سلمان تحيات الملك سلمان وتحياته للأمير القطري".

وحسب الوزارة، تسلم محمد بن سلمان خلال الاستقبال، رسالة من أمير قطر، وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، إلى جانب بحث التطورات الإقليمية والدولية والمسائل ذات الاهتمام المشترك.

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محمد بن سلمان السعودية قطر تميم بن حمد الإمارات

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