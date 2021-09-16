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انتقاد أوروبي للاتفاق الأمني العسكري البريطاني الأمريكي الأسترالي

04:42 م الخميس 16 سبتمبر 2021
انتقاد أوروبي للاتفاق الأمني العسكري البريطاني الأمريكي الأسترالي

لندن/ واشنطن- (بي بي سي):

عبر الاتحاد الأوروبي عن قلقه من اتفاق الأمن النووي الجديد الذي أعلن عنه بين الولايات المتحدة وأستراليا وبريطانيا. ويمكن أستراليا من بناء غواصات تعمل بالطاقة النووية وتستخدم التكنولوجيا المقدمة من الولايات المتحدة.

وقال متحدث باسم إن الاتحاد الأوروبي: إن الاتحاد لم يخطر مسبقا بالمبادرة، وستحتاج الدول الأعضاء إلى تقييم تبعات هذا.

وردت فرنسا بغضب على الاتفاق ووصفته بأنه خيانة إذ ألغت أستراليا فجأة صفقة لشراء غواصات من فرنسا.

ولدى سؤاله عما إذا كانت الشراكة الجديدة تقلل من أهمية حلف الناتو، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون: إن التزام بريطانيا بالتحالف لا يتزعزع، لكنه أضاف أن منطقة المحيطين الهندي والهادئ أصبحت وبسرعة مركز العالم الجيوسياسي وهي تجاريا أكثر أهمية من أي وقت مضى.

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لندن واشنطن بريطانيا أمريكا أستراليا الاتحاد الأوروبي

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