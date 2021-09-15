بريطانيا تسجل 30 ألفا و597 إصابة جديدة و201 وفاة بكورونا

المملكة المتحدة - (أ ش أ)

ذكرت الحكومة البريطانية، اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 30 ألفا و597 إصابة جديدة بفيروس كورونا و201 وفاة ناجمة عنه خلال الـ 24 ساعة الماضية.

ووفقًا لأحدث البيانات التي نشرها موقع الحكومة على الإنترنت، ارتفع العدد الإجمالي لإصابات كوفيد-19 المؤكدة في المملكة المتحدة إلى 7 ملايين و312 ألفا و683 إصابة، فيما ارتفع العدد الإجمالي للوفيات التي حدثت في غضون 28 يوما من ثبوت الإصابة إلى 134 ألفا و647 حالة.

وتظهر البيانات أن 89,2% من البالغين في بريطانيا حصلوا على جرعة واحدة على الأقل من لقاح مضاد لفيروس كورونا، فيما حصل ما نسبته 81,3% على الجرعتين اللازمتين.