الخارجية الأمريكية: مبعوث واشنطن إلى اليمن يزور السعودية وعمان للقاء كبار المسؤولين

واشنطن - أ ش أ

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية أن المبعوث الأمريكي الخاص لليمن تيم ليندركينج يتوجه إلى المملكة العربية السعودية اليوم الأربعاء للقاء كبار المسؤولين من السعودية واليمن.

وذكرت وزارة الخارجية الأمريكية- في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني اليوم الأربعاء- أنه من المقرر أن يسافر ليندركينج بعد ذلك إلى سلطنة عمان للقاء كبار المسؤولين العمانيين، مضيفة أنه سيلتقي المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن هانز جروندبرج والمنسق المقيم للأمم المتحدة، ومنسق الشؤون الإنسانية لليمن ديفيد جريسلي وسفراء الدول الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكدت الخارجية الأمريكية أن جهود المبعوث الخاص ليندركينج تنصب على دفع عملية سلام شاملة بقيادة الأمم المتحدة وتقديم الإغاثة الفورية للشعب اليمني، مشيرة إلى أنه سيواصل الضغط على الأطراف بشأن الحاجة إلى التدفق المنتظم والحر للسلع الأساسية والمساعدات الإنسانية إلى اليمن.