الهند تسجل 27 ألفًا و176 إصابة جديدة و284 وفاة بكورونا

نيودلهي - أ ش أ:

سجلت وزارة الصحة الهندية 27 ألفا و176 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بالفيروس إلى 33 مليونا و316 ألفا و755 حالة.

وأفادت الوزارة -حسبما ذكرت قناة "إن دي تي في" الهندية في نشرتها الناطقة بالإنجليزية- بأنه تم تسجيل 284 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بالفيروس في البلاد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع بذلك إجمالي الوفيات إلى 443 ألفا و497 حالة فيما يبلغ عدد الحالات النشطة في البلاد حاليا 351 ألفا و87 حالة.​