محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل عذبت محمد العارضة

كشف محامي هيئة الأسرى الفلسطينيين، خالد محاجنة، أن الأسير محمد العارضة "مر برحلة تعذيب قاسية جدًا شملت الاعتداء عليه بالضرب المبرح ورطم رأسه بالأرض"، مضيفًا أنه لم يتلق العلاج اللازم لحالته.

وقال محاجنة، في تصريحات لتلفزيون فلسطين اليوم الأربعاء، إن "الأسير محمد العارضة يتعرض لتحقيق على مدار الساعة، ولا يسمح له بالنوم ولا بالصلاة ولم يقدم له الطّعام سوى يوم الأمس".

ووصل "العارضة" للزيارة منهكًا ويشعر بالبرد، وفق المحامي، الذي أكد أن الأسير لم ينم خلال يومين سوى ساعة واحدة، وأن المحققون يتعاملون معه بشكل سيئ.

تمكن العارضة وخمسة آخرين يوم 6 سبتمبر الجاري من الفرار من سجن جلبوع الإسرائيلي -شديد الحراسة- عبر نفق حفروه أسفل حمام الزنزانة، امتد إلى خارج السجن، إلا أن سلطات الاحتلال الإسرائيلية تمكنت من القبض على أربعة من الفارين بعد خمسة أيام من البحث، ولا تزال تواصل البحث عن الأسيرين المتبقين.

ومن جانبها، تعبر دولة فلسطين عن مخاوفها من تعرض الأسرى المعادين للتعذيب، حيث تداول مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي أنباءً عن تردي الحالة الصحية للأسير الفلسطيني زكريا الزبيدي، الذي اعتقلته قوات الاحتلال بعد فراره من سجن جلبوع.

وبالأمس، أصيب 22 فلسطينيًا بالرصاص المعدني المُغلف بالمطاط وبالاختناق خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في محافظتي نابلس وبيت لحم.

وقالت مصادر أمنية، إن الجنود الإسرائيليين أطلقوا قنابل الغاز والصوت تجاه مشاركين في مسيرة لمساندة الأسرى في بيت لحم وكذلك صوب منازل المواطنين في مخيم العزة شمال بيت لحم، ما أدى لإصابة عدد منهم بالاختناق، وتمت معالجتهم ميدانيًا.​