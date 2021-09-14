السودان وبريطانيا يتفقان على إطلاق حوار استراتيجي

السودان - (أ ش أ)

اتفق الجانبان السوداني والبريطاني، خلال مباحثات جرت بينهما اليوم الثلاثاء في الخرطوم، على انطلاق جلسات حوار استراتيجي في القريب العاجل على أعلى المستويات.

واستقبل السفير محمد شريف عبد الله وكيل وزارة الخارجية السودانية، السفير سايمون ماسترد مدير إدارة شرق ووسط افريقيا بوزارة الخارجية البريطانية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون المشترك بين السودان والمملكة المتحدة وسبل دعمها وتطويرها، والاتفاق على اجندة حوار استراتيجي بناء اتفق البلدان على الانخراط فيه، بهدف خدمة قضايا الانتقال ومرحلة سودان ما بعد ثورة ديسمبر، ودفع العلاقات الثنائية إلى آفاق أرحب.