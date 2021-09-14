مباحثات مصرية سلوفينية حول سد النهضة وليبيا والقضية الفلسطينية

كتب- مصراوي

التقى السفير الدكتور بدر عبدالعاطى مساعد وزير الخارجية للشئون الأوروبية، بجاشبير دوفجان، سكرتير الدولة بوزارة الخارجية السلوفينية بمقر الوزارة بالعاصمة لوبليانا، بحضور السفير رضا حبيب، سفير مصر في سلوفينيا.

تناول الجانبان سبل تطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية، لاسيما في قطاعات التكنولوجيا الحديثة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني.

كما بحثا عددًا من الموضوعات الإقليمية، أبرزها قضية سد النهضة، وليبيا، وسوريا، والقضية الفلسطينية، وقضايا شرق المتوسط، وملف الهجرة غير الشرعية، وآليات مكافحة الإرهاب، وحقوق الإنسان.

وأكد عبدالعاطي اهتمام مصر بزيادة الاستثمارات السلوفانية في البلاد، خاصة في ظل ما توفره قوانين الاستثمار المصرية من حوافز وفرص وتسهيلات استثمارية في مختلف المشروعات الكبرى، وعلى رأسها العاصمة الإدارية الجديدة وغيرها من المدن الجديدة وكذا المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومشروعات النقل والبنية التحتية، فضلاً عن إمكانية الاستفادة من الفرص التجارية الواعدة التي توفرها عضوية مصر في التكتلات الاقتصادية الإفريقية والعربية وكذلك تجمع الميركسور.

كما استعرض الجهود المصرية الحثيثة لتحسين أوضاع حقوق الانسان في مصر، مشيراً إلى إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي يوم الاستراتيجية الوطنية الأولى لحقوق الانسان، والتي تعد استراتيجية ذاتية متكاملة وطويلة الأمد في مجال حقوق الإنسان إذ تتضمن تطوير سياسات وتوجهات الدولة في التعامل مع عدد من الملفات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتعزيز الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية داخل البلاد.

من جانبه، أكد المسئول السلوفينى على أهمية العلاقات مع مصر، مشدداً على دورها المحوري في مختلف القضايا الدولية والإقليمية، ومعرباً عن رغبة بلاده في تعزيز التعاون مع مصر على المستوى السياسي والاقتصادي لما لها من ثقل في المنطقة، خاصة في ظل الرئاسة السلوفينية الراهنة للاتحاد الأوروبي.