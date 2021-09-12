Masrawy logo white

البر الرئيسي الصيني يسجل 46 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 20 منها محلية

08:40 ص الأحد 12 سبتمبر 2021
البر الرئيسي الصيني يسجل 46 إصابة مؤكدة جديدة بكورونا 20 منها محلية

أرشيفية

بكين - (د ب أ):
أعلنت لجنة الصحة الوطنية في الصين اليوم الأحد أنها تلقت تقارير عن تسجيل 46 إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا في البر الرئيسي الصيني يوم أمس.

ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن اللجنة القول في تقريرها اليومي إن 20 من الإصابات الجديدة محلية العدوى، بينما الـ 26 المتبقية وافدة من الخارج.

ولم يتم الإبلاغ عن حالات وفاة جديدة مرتبطة بالمرض أمس.

وحتى يوم أمس، بلغ إجمالي حالات الإصابة المؤكدة بكورونا في البر الرئيسي الصيني 95199 حالة، بينهم 740 مصابا لا يزالون يتلقون العلاج.

وبلغ إجمالي عدد المتعافين 89823 ، بينما استقر عدد الوفيات عند 4636.

وتم أمس تسجيل 44 حالة إصابة جديدة بدون أعراض، بينها 26 حالة من خارج البر الرئيسي. ولا تسجل الصين الحالات بدون أعراض كحالات مؤكدة.

الصين فيروس كورونا حالات وفاة

الخبر التالى:

جيش الاحتلال يغير على أهداف تابعة لحماس في غزة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
458

إصابات اليوم

13

وفيات اليوم

750

متعافون اليوم

292476

إجمالي الإصابات

16860

إجمالي الوفيات

246075

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل - ارتفاع جديد بالإصابات.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم السبت

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا