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ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة مجددا

10:08 م السبت 11 سبتمبر 2021
ترامب يرفض الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح للرئاسة مجددا

دونالد ترامب

واشنطن - (أ ش أ):

رفض الرئيس الأمريكي السابق، دونالد ترامب، الإفصاح عما إذا كان يعتزم الترشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه حدّد قراره بهذا الشأن.

وخلال زيارته، اليوم /السبت/، لدائرة شرطة نيويورك بمناسبة الذكرى السنوية الـ20 لأحداث 11 سبتمبر، قال ترامب، ردا على سؤال حول ما إذا كان سيترشح في انتخابات 2024: "في الواقع، بالنسبة لي، هذا سؤال سهل.. أعرف ما سأفعله"، لكنه أشار إلى أنه ليس بإمكانه التصريح بقراره الآن بسبب القوانين المتعلقة بتمويل الحملات الانتخابية، حسب ما نقلت صحيفة "ذا هيل" عبر موقعها الإلكتروني.

وقالت الصحيفة إن موعد إعلان ترامب قراره خوض الانتخابات من عدمه ليس واضحا بعد، مشيرة إلى تصريحه في وقت سابق بأن الإعلان قد يكون بعد انتخابات التجديد النصفي، العام المقبل.

هذا المحتوى من

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