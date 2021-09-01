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مكتب رئيس الحكومة العراقية يعلن إحباط عملية لتزوير الانتخابات المقبلة

03:48 م الأربعاء 01 سبتمبر 2021
مكتب رئيس الحكومة العراقية يعلن إحباط عملية لتزوير الانتخابات المقبلة

مصطفى الكاظمي

بغداد - أ ش أ

أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة لتزوير الانتخابات المقبلة المقرر إجراؤها في أكتوبر المقبل.

وقال المكتب في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية "واع" إن الأجهزة الأمنية، نجحت في تنفيذ عملية استباقية أحبطت محاولة لتزوير الانتخابات عبر الضغط على عدد من موظفي مفوضية الانتخابات؛ بهدف خلط الأوراق السياسية وإثارة الفوضى".

وأشار البيان إلى أنه عقب تحقيقات فنية دقيقة للأجهزة التحقيقية، وبإشراف مباشر من القضاء تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عدد من المتهمين في مجموعة حاولت تزوير الانتخابات، باستثمار علاقات لهم مع موظفين في مفوضية الانتخابات".

وأوضح البيان إلى أنه تم التوصل عقب التحقيقات إلى شبكة متداخلة من المسؤولين عن القضية، سواء بالتمويل أو التشجيع أو المساعدة، بينهم شخصيات سياسية ونيابية حالية وسابقة، وبعض الموظفين في مفوضية الانتخابات؛ من أجل الإساءة للعلاقات بين السلطات من جهة أو علاقة مكتب رئيس مجلس الوزراء المتوازنة بكل القوى السياسية"، مشيرا إلى أن "التحقيق بشأن هذه القضية وقضايا أخرى وكل المسؤولين عنها مستمر، وسيتم تقديم المتورطين إلى العدالة".

وأكد مكتب رئيس مجلس الوزراء "استمرار الحكومة في تنفيذ تعهداتها بتأمين انتخابات نزيهة عادلة، وتوفير كل مستلزماتها، ويحتفظ بمسؤوليته المحايدة من المنافسة في العملية الانتخابية والداعم لها".

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مصطفى الكاظمي الحكومة العراقية تزوير الانتخابات العراق

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