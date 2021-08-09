إيران تنتج 6 ملايين جرعة من لقاح "بركت" المضاد لكورونا

طهران- "د ب أ":

صرح مدير مجموعة "بركت" الدوائية الايرانية، حميد رضا جمشيدي، اليوم الاثنين، بأنه تم حتى الآن إنتاج 6 ملايين جرعة من اللقاح المحلي المضاد لكورونا، وتم تسليم 2 مليون و200 ألف جرعة لوزارة الصحة.

وقال جمشيدي على هامش تفقد مجموعة من الصحفيين لخط إنتاج لقاح "كوف إيران بركت" في مدينة "بركت" الدوائية، إن إجراءات الحظر التي لم تسمح باستيراد الأدوية المختلفة إلى البلاد، مكنتنا من تحقيق الإنتاج والاكتفاء الذاتي في هذا الصدد"، بحسب وكالة أنباء فارس الإيرانية.

وأوضح جمشيدي أنه تم إعطاء مليوني جرعة من لقاح "بركت" حتى الآن، مضيفًا: "أنه وفقًا لوزارة الصحة، فإن أقل الأعراض الجانبية مرتبطة بلقاح بركت".

كانت إيران قد أعلنت الشهر الماضي استلامها 10 ملايين جرعة لقاح كورونا من الصين.

وأعلنت وزارة الصحة الإيرانية اليوم الاثنين أن إجمالي عدد إصابات كورونا في البلاد تجاوز أربعة ملايين و199 ألف حالة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 94603.

وتشهد إيران ارتفاعًا كبيرًا في إصابات كورونا جراء تفشي سلالة دلتا السريعة العدوى.