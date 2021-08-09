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فرنسا: ماكرون في بغداد نهاية الشهر ليشارك في مؤتمر إقليمي

02:44 م الإثنين 09 أغسطس 2021
فرنسا: ماكرون في بغداد نهاية الشهر ليشارك في مؤتمر إقليمي

إيمانويل ماكرون

باريس- (أ ف ب):

يشارك الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نهاية الشهر الحالي في "مؤتمر إقليمي" تستضيفه العاصمة العراقية بغداد، دعي إليه أيضاً قادة دول مجاورة مثل السعودية وتركيا.

وجاء في بيان صدر عن رئاسة الوزراء العراقية يوم الاثنين 9 أغسطس 2021 عقب اتصال بين ماكرون ومصطفى الكاظمي، إن رئيس الوزراء العراقي أبلغ ماكرون بأن "فرنسا شريك حقيقي للعراق"، فيما أعلن ماكرون من جهته عن "دعمه الكامل للعراق" وأشاد بـ"الدبلوماسية العراقية المتوازنة". وستشكّل هذه ثاني زيارة لماكرون إلى العراق خلال أقلّ من عام.

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إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسي فرنسا بغداد

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