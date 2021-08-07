ألمانيا ترسل أطقم إطفاء إلى اليونان للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات

برلين - (د ب أ)

تعتزم ألمانيا إرسال أطقم إطفاء إلى اليونان للمساعدة في مكافحة حرائق الغابات المدمرة هناك.

وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية(د.ب.أ)، قال متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية اليوم السبت إن ألمانيا عرضت تقديم المساعدة في الليلة الماضية وإن اليونان قبلت العرض في الوقت الحالي.

وأضاف:"في الوقت الحالي، تستعد أطقم إطفاء بولايتي شمال الراين ويستفاليا وهيسن بالإضافة إلى هيئة الدعم التقني للتواجد سريعًا في اليونان بمركبات طوارئ لدعم مكافحة حرائق الغابات هناك".

وتابع المتحدث أنه يجري حاليا التشاور مع اليونان بخصوص تفاصيل موقع العمليات وموعد التحرك ومساراته، وأشار إلى أن ألمانيا عرضت دعم مكافحة حرائق الغابات عن طريق استئجار مروحيات مناسبة تتوافر فيها قدرة التحميل المطلوبة.

وقال المتحدث إنه ليس من الواضح بعد في الوقت الراهن ما إذا كانت اليونان طلبت استخدام مروحيات.

كانت أحزاب المعارضة في البرلمان الألماني (بوندستاج) انتقدت عدم إرسال ألمانيا حتى الآن أي مساعدات لليونان في مواجهة حرائق الغابات المتعددة.

وقالت فرانتسيسكا برانتنر، المتحدثة باسم حزب الخضر في الشؤون السياسية الأوروبية، اليوم السبت، في تصريحات لـ (د.ب.أ)، في برلين: "يتعين على الحكومة الألمانية أن تشارك في إجراءات إغاثة لليونان في إطار القدرات المتوفرة حاليًا، بالإضافة إلى ذلك، لطالما طالبنا نحن حزب الخضر الحكومة الاتحادية بشراء طائرة لمكافحة الحرائق من أجل ألمانيا، ولكن أيضا من أجل التضامن الأوروبي".

وذكرت برانتنر أنه يمكن للمروحيات الألمانية التي تُستخدم أيضا لمكافحة الحرائق تقديم المساعدة.

كانت العديد من دول الاتحاد الأوروبي ودول أوروبية أخرى أرسلت إلى اليونان مروحيات إطفاء لمكافحة حرائق الغابات.