وزير خارجية أوكرانيا: لا تقارب مع الصين والعلاقات بين البلدين طبيعية

كييف- أ ش أ:

قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا إنه لا يوجد تحول لأوكرانيا تجاه الصين، مشيرا إلى أن كلا البلدين يتعاونان بشكل طبيعي في مجالي التجارة ومكافحة جائحة فيروس كورونا.

أضاف كوليبا - ردا على تساؤولات حول التقارب الأوكراني الصيني في مؤتمر صحفي عقد في واشنطن: "لا أعرف، ربما يرى شخص ما نوعًا من التقارب الخاص بين كييف وبكين ولكني أرى عملية تعاون طبيعية في مجال التجارة وفي مكافحة جائحة فيروس كورونا. أولاً وقبل كل شيء، نتعاون مع شركائنا الغربيين ومع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وسنكون سعداء برؤية الأموال الأمريكية والشركات الأمريكية في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في أوكرانيا"، وفق ما نقلته وكالة أنباء انترفاكس الأوكرانية.

وقال الوزير إن أوكرانيا تريد وصول المزيد من الأعمال الأمريكية إلى أوكرانيا، وجلب التمويل وتنفيذ المشاريع التي ستقرب بين الولايات المتحدة وأوكرانيا.

وأضاف: "أوكرانيا لا تتجه إلى الصين. نحن جزء من العالم الغربي، نحن نتطور كجزء من هذا العالم، لكن التجارة مع الصين حقيقة موضوعية".