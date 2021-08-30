طهران: الحماقة الإسرائيلية تجاه سفننا ستواجه برد إيراني لبناني

طهران - (د ب ا)

أكد عضو لجنة الأمن القومي في البرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي، أن السفن الإيرانية المتجهة إلى لبنان هي "تجارة مشروعة"، مشدداً على أن "أي خطأ من قبل الصهاينة أو غيرهم سيواجه برد ثنائي من قبل إيران ولبنان".

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه في وقت سابق صباح اليوم الاثنين، أكدت وزارة الخارجية الإيرانية، أنّ إرسال نفط إيراني "هو قرار سيادي"، مشيرةً إلى أنّ "أمريكا ليست في موقع يسمح لها بمنع التجارة المشروعة بين الدول"، وذلك رداً على الموقف الأمريكي من إرسال سفينة وقود إلى لبنان.

كان الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله أعلن عن انطلاق أولى السفن الإيرانية المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان الذي يعاني من نقص حاد بالمشتقات النفطية في ظل حصار اقتصادي خانق، محذراً من اعتراض السفينة، حيث قال إنه "منذ اللحظة التي ستبحر فيها السفينة بعد ساعات ستصبح أرضاً لبنانية".

كما تحدث نصر الله عن سفينتين أخريين إضافة إلى السفينة الأولى، مؤكداً أنه من المتوقع أن ترسل إيران قافلة من السفن المحملة بالمشتقات النفطية إلى لبنان.

وفي الأشهر الأخيرة، تبادلت إسرائيل وإيران الاتهامات بمهاجمة سفن تابعة لكل منهما الأخرى وإلحاق أضرار بها.