Masrawy logo white

نيوزيلندا تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

08:53 ص الإثنين 30 أغسطس 2021
نيوزيلندا تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أرشيفية

ولينجتون-(أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و519 حالة.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم الإثنين أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 2890 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 603 حالات.

هذا المحتوى من

فيروس كورونا نيوزيلندا حالات وفاة

الخبر التالى:

باكستان تسجل 3800 إصابة جديدة بفيروس كورونا و66 وفاة

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
225

إصابات اليوم

7

وفيات اليوم

432

متعافون اليوم

287899

إجمالي الإصابات

16721

إجمالي الوفيات

238249

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل -كورونا في 24 ساعة| زيادة طفيفة .. وموعد وصول لقاحي "فايزر وموديرنا"

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا