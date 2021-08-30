نيوزيلندا تسجل 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا

ولينجتون-(أ ش أ):

سجلت السلطات الصحية في نيوزيلندا 55 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الـ 24 ساعة الماضية ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 3 آلاف و519 حالة.

وذكر تليفزيون نيوزيلندا اليوم الإثنين أنه لم يتم تسجيل حالات وفاة جديدة، لتستقر حصيلة الوفيات عند 26 حالة، فيما بلغ عدد المتعافين 2890 حالة منذ بداية الجائحة، وأن عدد الحالات النشطة في البلاد يبلغ حاليا 603 حالات.