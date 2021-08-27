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شكري يهاتف وزيري خارجية الجزائر والمغرب لمناقشة تطورات الأزمة بين البلدين

09:24 م الجمعة 27 أغسطس 2021
شكري يهاتف وزيري خارجية الجزائر والمغرب لمناقشة تطورات الأزمة بين البلدين

سامح شكري

وكالات:

أجرى وزير الخارجية سامح شكري، اتصالين هاتفيين بكل من رمطان لعمامرة وزير خارجية جمهورية الجزائر، وناصر بوريطة وزير خارجية المملكة المغربية.

وصرح السفير أحمد حافظ المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية بأن الوزير شكري تطرق، خلال الاتصالين الهاتفيين، إلى التطورات الأخيرة التي شهدتها العلاقات بين البلدين الشقيقين، وسبل الدفع قُدما بتجاوز تلك الظروف، فضلًا عن ضرورة العمل على إعلاء الحلول الدبلوماسية والحوار إزاء تحريك المسائل العالقة بينهما، بما يصب في صالح تعزيز العمل العربي المُشترك، والذي تضطلع فيه الدولتان الشقيقتان بدور محوري في آلياته المختلفة.

سامح شكري الجزائر المغرب

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