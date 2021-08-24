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الصين: العقوبات ضد طالبان "ستؤدي لنتائج عكسية" في أفغانستان

01:20 م الثلاثاء 24 أغسطس 2021
الصين: العقوبات ضد طالبان "ستؤدي لنتائج عكسية" في أفغانستان

الصين

وكالات:

طالبت الصين المجتمع الدولي بدعم فرص حدوث تطورات إيجابية في أفغانستان بدلاً من فرض عقوبات على حركة طالبان.

وأوضح وانج وين بين، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، في مؤتمر صحفي دوري، الثلاثاء، أنه يجب على المجتمع الدولي أن يشجع ويعزز تنمية الوضع في أفغانستان في اتجاه إيجابي.

وقال إن على المجتمع الدولي "دعم إعادة الإعمار السلمي، وتحسين رفاهية الشعب، وتعزيز قدرته على التنمية بشكل مستقل".

وأضاف وانج أن فرض العقوبات والضغط عند كل منعطف لا يمكن أن يحل المشكلة، ولن يؤدي إلا لنتائج عكسية، على حد تعبيره.

كانت الصين استغلت الأوضاع الجارية في مطار كابل لتضاعف انتقاداتها للإجراءات الأمريكية في البلاد.

كما أبقت بكين على سفارتها في كابل مفتوحة، وسعت للحفاظ على علاقات ودية مع طالبان.

وفي وقت سابق، قال رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير إن انسحاب القوات المتحالفة سيشجع الجماعات الإرهابية، مضيفاً إن روسيا والصين وإيران ستنتهزان الفرصة أيضاً.

الصين أفغانستان فرض عقوبات حركة طالبان

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