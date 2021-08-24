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وزير كوري جنوبي: ننظر في منح إقامة إنسانية خاصة للأفغان المقيمين

11:07 ص الثلاثاء 24 أغسطس 2021
وزير كوري جنوبي: ننظر في منح إقامة إنسانية خاصة للأفغان المقيمين

كوريا الجنوبية

سول- (د ب أ):

قال وزير العدل الكوري الجنوبي، بارك بوم-جيه، اليوم الثلاثاء، إن الحكومة تنظر حاليا في منح إقامة إنسانية خاصة للأفغان المقيمين في كوريا الجنوبية.

ونقلت وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية عن الوزير قوله إنه على ما يبدو يمكن تطبيق معايير السماح بالإقامة الخاصة التي تم تطبيقها في قضية ميانمار، للأفغان المقيمين في كوريا الجنوبية.

وفي مارس الماضي، منحت الوزارة إقامة إنسانية خاصة لمواطني ميانمار في كوريا الجنوبية، بالنظر إلى الوضع في وطنهم.

ووفقا للبيانات الحكومية، يبلغ عدد الأفغان المقيمين في كوريا الجنوبية حوالي 400.

كوريا الجنوبية سول وزير العدل الكوري الجنوبي بارك بوم-جيه أفغانستان

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