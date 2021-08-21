كوريا الجنوبية تسجل 1880 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سول- (د ب أ):

سجلت كوريا الجنوبية اليوم السبت 1880 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) من بينها 1814 إصابة محلية، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 234 ألفا و739 إصابة، وفقا للوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وانخفضت حصيلة الإصابات اليومية من 2152 إصابة يوم الخميس و2052 يوم الجمعة.

كما سجلت كوريا الجنوبية خمس حالات وفاة بكوفيد-19، لترتفع حصيلة الوفيات إلى 2202 وفاة.