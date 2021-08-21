بلينكن يشكر البحرين على تسهيل العبور الآمن للاجئين من أفغانستان

واشنطن- (أ ش أ):

أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، عن تقديره لمملكة البحرين لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للأمريكيين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم عن أفغانستان.

وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بلاده تقدر دعم الحكومة البحرينية لبلاده، مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل رمزا للشراكة القوية والدائمة بين البلدين.​