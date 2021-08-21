Masrawy logo white

بلينكن يشكر البحرين على تسهيل العبور الآمن للاجئين من أفغانستان

03:08 ص السبت 21 أغسطس 2021
بلينكن يشكر البحرين على تسهيل العبور الآمن للاجئين من أفغانستان

أنتوني بلينكن

واشنطن- (أ ش أ):
أعرب أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي، الجمعة، عن تقديره لمملكة البحرين لجهودها الإنسانية وعرضها تسهيل العبور الآمن للأمريكيين وغيرهم ممن تم إجلاؤهم عن أفغانستان.

وقال بلينكن، في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، اليوم، إن بلاده تقدر دعم الحكومة البحرينية لبلاده، مشيرا إلى أن هذا الموقف يمثل رمزا للشراكة القوية والدائمة بين البلدين.​

هذا المحتوى من

Asha
أنتوني بلينكن البحرين أفغانستان

كورونا.. لحظة بلحظة

أخبار الكورونا
131

إصابات اليوم

9

وفيات اليوم

439

متعافون اليوم

285831

إجمالي الإصابات

16647

إجمالي الوفيات

235317

إجمالي المتعافين

أخبار الاقتصاد والـ Startups

 المزيد

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:ارتفاع جديد.. الصحة تعلن بيان كورونا ليوم الجمعة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا