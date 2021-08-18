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جونسون يدافع عن الانسحاب من أفغانستان في مواجهة نواب حزبه

07:07 م الأربعاء 18 أغسطس 2021
جونسون يدافع عن الانسحاب من أفغانستان في مواجهة نواب حزبه

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ)

دافع رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن قراره باتباع الولايات المتحدة في سحب القوات من أفغانستان، رغم مواجهته انتقادات شديدة من أعضاء حزب المحافظين الذي ينتمي إليه في برلمان المملكة المتحدة.

وقال جونسون أمام مجلس العموم لدى افتتاحه جلسة نقاش طارئة اليوم الأربعاء: "لا يمكن للغرب أن يواصل هذه المهمة التي تقودها الولايات المتحدة، وهي مهمة تم تصورها وتنفيذها دعما لأمريكا"، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء.

وأضاف: "من الوهم الاعتقاد بأن هناك رغبة بين أي من شركائنا لاستمرار التواجد العسكري، أو لحل عسكري يفرضه حلف شمال الأطلسي (ناتو) في أفغانستان".

وعلى الرغم من أنه لن يكون هناك تصويت، فإن جلسة البرلمان مربكة لجونسون وتسلط الضوء مجددا على التحدي الذي يواجهه في تهدئة المحافظين المضطربين. وانتقد أعضاء بارزون بحزبه قرار الانسحاب ورد فعل الحكومة على سيطرة طالبان السريعة على أفغانستان.

واعترف الوزراء بأنهم أخذوا على حين غرة، واضطر جونسون ووزير خارجيته دومينيك راب إلى قطع إجازاتهما والعودة إلى لندن بينما كانت حركة طالبان تسيطر على العاصمة الأفغانية كابول.

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